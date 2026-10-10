Nie było terminów w przychodni, więc... zatrzymano mu prawo jazdy.
Czekał na badania, stracił prawo jazdy, Problem może dotyczyć wielu kierowców . W Wodzisławiu Śląskim starosta skierował na badania osobę niepełnosprawną która miała wykonać badania w 30 dni, problem tylko taki ze na badania w WOMP w Sosnowcu czeka sie 2 miesiaceKiecaWwiezieniu
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Komentarze (18)
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Ja bym zaczął podważać czy ludzie na pewno dostarczyli różne dokumenty w różne miejsca, niech petenci biegają.
@bukimi:
Tylko problem taki, ze w tej analogii mozesz pojsc do dowolnego US w calym kraju, zeby wystawili ci jakies zaswiadczenie (tak samo, jak mozesz pojsc do dowolnego WOMP w calym kraju). I problem dotyczy jednej placowki w calym kraju.
A to nie można tych badań zrobić gdzieś indziej?
Ciekawostka:
Jak ktos stracil prawko za jazde po alko, ma zrobic badania i wyniki sa kiepskie to jedzie do Torunia. Tam przechodzi wszystko, tylko badania sa drozsze.
Dziwne, prawda?
Ale fakt, mają jakiś śmieszny cennik i dla nich bączek typu yaris cross i range rover to suvy i stawka maksymalna to chyba 125 zł/doba