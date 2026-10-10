Myślałem że to jakaś nie wiadomo jaka afera, ale to ciągle grznie tego samego xDD



MOŻE NIE BĄDŹ KURNA DEBILEM I NIE ŁADUJ SIĘ W FRANCZYZĘ ŻABY, BO TO NIE SĄ LATA 2000 ŻE NIKT O TYM NIE WIE, NIKT TEGO NIE ZNA I NIKT NIE WIE JAK TO DZIAŁA, TYLKO DRUGA POŁOWA LAT 2020 I K-A-Ż-D-Y WIE JAK TO DZIAŁA



Ludzie, którzy w to idą, i tak przewaliliby kasę na jakichś Pokaż całość