Żabka jesto wiele gorsza niż myślisz
Myślisz że wiesz, że jest gorzej? Jest jeszcze gorzej. Dlaczego Żabka wygrywa rywalizację z innymi sklepami? Dlaczego franczyznobiorcy śpią w swoich lokalach i myją się w zlewie?chlopiec_kucyk
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Komentarze (17)
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To co trzeba na wstępie powiedzieć, to oglądając reportaże i kanały wiele wskazuje, że franczyzobiorcy nie mają pojęcia jak działa system podatkowy.
Widziałem kanał takiego Pana, który uważał że nie wykazanie korekty rozliczenia jest "czymś normalnym". Nie wiem czy ukrywanie dochodu i unikanie płacenia pitu i vatu jest normalne.
Kolejna rzecz. Z reportaży wynika, że ajencji nie dysponują towarem
@ZawodowyMacherOdLosu: Wcale xD Wszystko co wymieniłeś + weksle in blanco + regularne przekręty na inwenturach kiedy ktoś wypowiada umowę franczyzy zupełnie nie są celowe. xD
No i wisienką na torcie jest pętla na szyi ajentów w postaci zatrudniania na zleceniu. Już kilka wyroków padło, gdzie po paru latach ajent miał do zapłacenia kilkaset tysięcy zaległych nadgodzin i składek bo sąd uznał, że
A nie, czekaj…
Bo nie rozumieją umów które podpisują i później ponoszą ich konsekwencje.
Nie chcę bronić Żabki ale gdyby zmienili model na taki na prawdę wspierający franczyzobiorców to w moment przyszła by masa cwaniaków która zaczęłaby doić Żabke.
@powaznarozklapiocha: a tymczasem ma nawet prawa wyborcze xD
MOŻE NIE BĄDŹ KURNA DEBILEM I NIE ŁADUJ SIĘ W FRANCZYZĘ ŻABY, BO TO NIE SĄ LATA 2000 ŻE NIKT O TYM NIE WIE, NIKT TEGO NIE ZNA I NIKT NIE WIE JAK TO DZIAŁA, TYLKO DRUGA POŁOWA LAT 2020 I K-A-Ż-D-Y WIE JAK TO DZIAŁA
Ludzie, którzy w to idą, i tak przewaliliby kasę na jakichś