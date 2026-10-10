94 proc. Polaków nie dostanie kredytu na średnie mieszkanie w Warszawie
Tylko 6 proc. pracujących w Polsce zarabia wystarczająco dużo, aby samodzielnie przejść modelowy test zdolności kredytowej na zakup mieszkania o powierzchni 50 m w Warszawie. Według analizy serwisu Finwire wymagane wynagrodzenie wynosi 16 469 zł brutto miesięcznie, a rata kredytu przekracza 4 tys.Skarbiec_Biz
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Komentarze (54)
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@mariusz_brighton: No, ale jak to? Nie chcesz mieszkać w Warszawie, najwspanialszym, najlepszym polskim mieście? W sumie to ja też nie chcę xD ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Gdy zaczynałem studia, czyli 40 lat temu, i brałem Warszawę pod uwagę, też była stolicą z--------u, stresu i s----------a umysłowego. Czyli nic się nie zmieniło.
Tak jak w Nowym Yorku bys pisal, nie dodając czy masz misszkanie na Manhattanie/ z widokiem na central park czy norę dzielona na 5 że szczurami nad knajpą.
W każdym polskim mieście znajdziesz dobre mieszkania w dobrej lokalizacji i to one sa najdroższe, no to produkt luksusowy z uwagi na
Jakbym miał z-------h sąsiadów to pewnie kolejny dom bym budował w szczerym lesie na totalnym zadupiu . Tu jednak każdy położył minimum bańkę , a większość po kilka baniek, więc nikt nie chce chujni mieć za
Top 0.5% eykupuje 80% mieszkań w Warszawie?
Widzę ze powolutku co chwilę jednak sprzedają się te mieszkania czy 15k m2 czy 25km2 w Warszawie. Powolutku ale jednak.
Niestety takie elitarne miejsce jakim jest Wawer w Warszawie nie posiada na tyle działek żeby każdego zadowolić niebiańskiej jakości nowym budownictwem
Nie trzeba żyć w Warszawie, oni tego nawet nie sprawdzają, nie ma takiego wymogu…
Problem solved
Odkrywcze... ;)
warszawa wygląda i sprawuje się jak większość miast w polsce, tyle że jest stosunkowo większa i ma więcej centralnych instytucji i rozmaitych usług - bo to stolica państwa. niemała część mieszkańców