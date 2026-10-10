najgorzej gdy przyjedzie do warszawy ktoś kto pół życia wysłuchiwał o niej niestworzone legendy i po posiedzeniu tu z tydzień doznaje syndromu paryskiego i od tej pory sam będzie po powrocie do domu zatruwał powietrze niekończącą się litanią obelg i narzekań



warszawa wygląda i sprawuje się jak większość miast w polsce, tyle że jest stosunkowo większa i ma więcej centralnych instytucji i rozmaitych usług - bo to stolica państwa. niemała część mieszkańców Pokaż całość