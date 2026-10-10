Tuż obok nas toczy się wojna od wyniku której zależy pozycja i bezpieczeństwo Polski na kolejne dziesięciolecia. Jak dla mnie mogą im sprzedawać paliwo nawet po 2 złote byleby Polska naszych dzieci była bezpieczna, a Putin nie pójdzie dalej bez zdobycia Ukrainy. A to ze jego apetyt nie kończy się na Ukrainie to chyba oczywiste.