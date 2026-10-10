Paliwo dla Ukrainy po niecałe 3 zł za litr ? Rolnicy chcą wyjaśnień od premiera
Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się od premiera Donalda Tuska pilnych wyjaśnień dotyczących eksportu paliw i nawozów na Ukrainę. Samorząd rolniczy zestawia skalę oraz statystyczną wartość wywozu tych produktów z wysokimi kosztami, które ponoszą gospodarstwa w Polsce. Orlen składa wyjaśnieniaairaG
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Komentarze (79)
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paliwo jest bez podatków i akcyzy bo to eksport, nawozy tak samo a poza tym gorszej jakości niż te oferowane w kraju bo też eksport i to na mniej wymagający rynek
Informacje o paliwie za niecałe 3 złote i rażąco tanich nawozach wysyłanych na Ukrainę wynikają ze złej interpretacji oficjalnych dokumentów państwowych oraz manipulacji danymi statystycznymi, co stało się obiektem dezinformacji i protestów środowisk rolniczych. W rzeczywistości ani Orlen nie sprzedawał paliwa ze stratą, ani polskie fabryki nie dotowały bezpośrednio ukraińskich odbiorców kosztem Polaków.
Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie, skąd wzięły się te liczby i
@ocynkowanyodpornynahejt: nikt tego nie robi. Wszyscy wiedzą że za obecną sytuację odpowiada pomarańczowa małpa zza oceanu.
Najważniejsze jest to czy oni wogóle płacą?