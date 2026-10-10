Pamiętam jak ten pajac przylazł do mnie do biura turystycznego jakoś w 2016 roku ze swoją byłą już żoną. Było to niedługo po tym jak "wybił" się podczas jakichś śniadaniówek stojąc w centrum Warszawy i pytając ludzi o 7 rano co jest stolicą Burkina Faso. Śmiechom nie było końca. On oczywiście wszystko wiedział.



I ten pajac z bananowego domu się mnie pyta jakie mam mu do zaproponowania wyjazdy nad morze Śródziemne w... Pokaż całość