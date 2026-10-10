Filip Chajzer i wszystkie jego kłamstwa. Dlaczego ktoś taki wciąż występuje w mediach?
Kariera Filipa Chajzera to nie tylko telewizja, ale też kontrowersje, akcje charytatywne i kolejne biznesowe pomysły. Jak prezenter budował swój wizerunek, jak reagowała opinia publiczna i gdzie przebiega granica między działalnością medialną a odpowiedzialnością za własne decyzje?Marcepanowy_Detektyw
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Komentarze (30)
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Dlatego, że ciągle sa tacy co takiego ogladają.
@Marcepanowy_Detektyw Ty mi powiedz skoro robisz wrzutki z nim w mediach dokładając swoją cegiełkę do jego rozoznawalności
I ten pajac z bananowego domu się mnie pyta jakie mam mu do zaproponowania wyjazdy nad morze Śródziemne w...
@jazdaniebieski2023: Typ zarabia kilka krajowych jak nie kilknanaście, jego praca to drobne pamięciówki i ogólnie z tekstem. W 2026 nie ma nawet Hapeka z dyskontu. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Aktualnie to nie jest żadne kryterium do wykonywania tej pracy ¯\(ツ)/¯