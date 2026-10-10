Wincyj podatkow

Niech rzad rozpierdziela kase jak popadnie

Obywatele zaplaca wiec niema czym sie przejmoeac

Jakos to bedzie

Kolejna wladza bedzie sie tlumaczyc

A moze by opodatkowac pieniadze... A nie to juz jest to moze wydawanie... To tez... To oszczedzanie... Tez jest. Pozyczanie, zarabianie, pozyczanie, kupowanie, odsprzedaz... Wszytko jest.... No to qwa deszcz opodatkujmy...tez jest Pokaż całość