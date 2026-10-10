Polacy są zmęczeni i przebodźcowani. Dane z raportu porażają
Polacy robią jak w chinach, żyją jak nad gangesem, to nie dziwota, że mają zryty beret od tego padołu łez, no nie?szasza_szasza
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Polacy robią jak w chinach, żyją jak nad gangesem, to nie dziwota, że mają zryty beret od tego padołu łez, no nie?szasza_szasza
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Komentarze (42)
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Każdy problem jest sprowadzany do "problemów w komunikacji".
A na samym końcu masz wrażenie, że ktoś za wszelką cenę robi z Twojej głowy śmietnik.
Może i Areczek z--------a, ale przynajmniej g@wno-szlachcie się żyje lepiej. Różnym konowałom, deweloperuchom, politykom, prawniczynom, w urzędach i spółkach skarbu państwa...
Zarabiasz 25k , niby lepiej ale po pol roku wpadasz w progi podatkowe i zostaje mniej niz polowa. Dalej cienko spiac kredyt nowe auto.
Masz rodzine, 25k robisz w korpo. Z dnia na dzien mozna wyleciec,
za naszego czasu to sie posypie, max 10-15 lat
@albin_kolano:
Niech rzad rozpierdziela kase jak popadnie
Obywatele zaplaca wiec niema czym sie przejmoeac
Jakos to bedzie
Kolejna wladza bedzie sie tlumaczyc
A moze by opodatkowac pieniadze... A nie to juz jest to moze wydawanie... To tez... To oszczedzanie... Tez jest. Pozyczanie, zarabianie, pozyczanie, kupowanie, odsprzedaz... Wszytko jest.... No to qwa deszcz opodatkujmy...tez jest
No nie wiem. Więcej o Indiach (Hindusi to hybrydowi potomkowie denisowian, neandertalczyków i homo erectusa): https://www.aktualnaagenda.pl/?tags=india-and-indians