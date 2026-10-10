Miałem najwyższy pakiet w Luxmed i jest tam to samo. Chcesz na wizytę to od ręki dostępne poza abonamentem. Zrezygnowałem w połowie ubiegłego roku i jak do mnie zadzwonili to byli zdziwieni, że ktoś rezygnuje z tego powodu. Rocznie Luxmed za mnie i moją rodzinkę zgarniał około 4 tys., przez rok byłem u nich raz na wizytach poza abonamentowych - zarobili na mnie 200zł. Ludzie powinni zrezygnować z utrzymywania tych cwaniaków.