Jakby ktoś chciał wiedzieć jak wygląda super wypasiony pakiet Medicover
TL;DR: nie ma terminówFredi_Kamionka_Gmina_Burzenin
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TL;DR: nie ma terminówFredi_Kamionka_Gmina_Burzenin
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I najlepsze -> przy tych mega pakietach, Medicover ma OBOWIAZEK znalezenia wizyty w terminie jaki masz wpisany w umowie (kazda specjalizacja ma inne terminy w jakich maja Ci znalezc wizyte). Jezeli nie znajda wizyty, to placa Ci zebys ją sobie sam znalazl.
I TERAZ UWAGA: kwoty sa znacznie
Dobry motyw jest taki, że nie ma wizyt to musisz dzwonić na infolinię, która poszuka Ci wyzyty i np zaproponuje jakiś jeden termin w środę o 9:15 na drugim końcu miasta.... Albo terminu nie ma i dadzą kontakt z "placówka współpracująca" do której trzeba sobie samemu zadzwonić się się umówić...dopiero gdy placówka nie ma terminu, to trzeba jeszcze raz zadzwonić na infolinię żeby dostać zgodę
PS. W tego typu placowkach pracuje ten, kto nie ma innych opcji. Zwlaszcza przez to ze nacisk managementu jest aby nie zlecac badan i oszczedzac na kosztach a nie kazdy ma ochote potem sie buajc z prokuratorem.
- wypowiedzieć roczny karnet na siłownię czy inny sieciowy pilates
- zareklamować ewidentnie zniszczoną paczkę przez kuriera
- wyłączyć jakieś dodatkowe usługi u dostawcy telekomunikacyjnego
Spłakałeś się, bo życie ale sprawa raczej dla UKOiK a nie chłopskiego rozumu z Wykop.
Dużo zdrowia!
Wprowadzaja te piny, kody odbioru itp wszystko o kant d--y rozbic kiedy kurier moze ci w-----c paczke na trawnik i odjechac zaznaczajac w systemie ze odebrales
To on powinien tego pinu z mojej apki/maila potrzebowac zeby udowodnic dostawe a dhl jest na tyle bezczelny u mnie ze nawet dzwonkiem w bloku nie zadzwoni tylko p--------e paczke i ucieknie a po 10 minutach dostaje powiadomienie
tzn. wciąż uważam, że warto mieć abonament, ciężej się umówić na wizytę u specjalisty, ale na pewno można to zrobić sprawniej niż klasycznie rodzinny i skierowanie
@yahoomlody: taką samą normą jest luxmed i enelmed. To samo doświadczenie z "najwyższych" pakietów (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Pewnie zależy od miasta. W Trójmieście z kolei jest dużo więcej placówek Luxmedu.