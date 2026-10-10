Uczeń jest agresywny na świetlicy. Czy szkoła może odesłać go do domu?
Uczeń nie przestrzega zasad obowiązujących na świetlicy, ignoruje polecenia wychowawców i utrudnia opiekę nad pozostałym. krótki artykuł pokazujący, ile tak naprawdę może szkoła, czyli jedno wielkie g...sinusik
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Komentarze (19)
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Czterech uczniów znęca się psychicznie nad jednym na świetlicy... czy szkoła cokolwiek zrobi zanim ten jeden nie wytrzyma i spróbuje się bronić?
To jakiś g---o blop pokroju czy dziś jest niedziela handlowa
@DziendobryMireczku: to kto do tego doprowadził?¯\(ツ)/¯
Z mojego doświadczenia