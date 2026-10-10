"Goebbels bije brawo z piekieł". Furia Izraela po ogłoszeniu Nobla
Przyznanie tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawniczce Navanethem "Navi" Pillay wywołało bezprecedensową reakcję władz w Jerozolimie. Premier Binjamin Netanjahu zarzucił Norweskiemu Komitetowi Noblowskiemu utratę "moralnego kompasu".MagicznyMariusz
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Komentarze (31)
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@Anomalocaracid: I twoim zdaniem zasłużyli przez to na holocaust?
@Dragonan: Tak, a dokładniej, broniła przeciwników aparthaidu. Kim byli ci ''przeciwnicy'' można się domyśleć.