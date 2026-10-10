Niedawno czytałem coś, gdzie ktoś bronił, że nagranie dźwięku i postprodukcja są cacy, tylko telewizory są be.

No przecież... Mój telewizor jest smart i jak włączam film zachodni to jest ok, ale jak rozpozna polską produkcję to przełącza się na tryb "zniecheć go do oglądania, niech nie marnuje czasu na ten chclam".