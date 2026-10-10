Dlaczego w polskich filmach NIC nie słychać?
Dlaczego w polskich filmach NIC nie słychać, skoro nasi dźwiękowcy pracują na dokładnie tym samym sprzęcie, co w Hollywood?Mr_Wolf
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Dlaczego w polskich filmach NIC nie słychać, skoro nasi dźwiękowcy pracują na dokładnie tym samym sprzęcie, co w Hollywood?Mr_Wolf
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Komentarze (28)
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No przecież... Mój telewizor jest smart i jak włączam film zachodni to jest ok, ale jak rozpozna polską produkcję to przełącza się na tryb "zniecheć go do oglądania, niech nie marnuje czasu na ten chclam".
no i to akurat jest inteligenty telewizor a nie jakieś z-----e g---o od szpiegowania xD
Może i dialogi są wytłumione, ale za to JAK P--------E Z PISTOLETU, TO NIE MA C---A WE WSI I ŚCIANY ZA TELEWIZOREM.
@tumiwisizm: Ciekawe, bo ja oglądam najczęściej z napisami.
@ehemis: Jezu, rzadko spotyka się kogoś, kogo wyrzucili z podstawówki już w czwartej klasie. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Brak dużej litery, wyraz nieprawdziwa napisany rozdzielnie, spacja po nawiasie otwierającym, spacja przed przecinkiem, brak ogonka przy e, a na deser spacja przed nawiasem zamykającym.
Operujemy najnowszymi technologiami, a i tak duży odsetek Polaków stanowią nieuki, którym
Komentarz usunięty przez autora
Panowie!
Jesteście ważni w filmie, ale bez przesady. 🤔