Polscy prokuratorzy robią aferę o LibreOffice. Lepiej wywalić 18 milionów
Polska prokuratura wydała ponad 18 mln zł na licencje MS Office w ciągu zaledwie trzech lat, a darmowy odpowiednik doprowadził do awantury.piotreu1908
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Komentarze (46)
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Przecież ci krętacze w togach nawet nie są w stanie wymienić różnic obu pakietów ani wykorzystać zaawansowanych funkcji. Ich często jednolite stylowanie dokumentu przerasta to nic dziwnego, że muszą mieć tak jak dotąd. Bo jak będą kopiować treść uzasadnienia z jednego dokumentu do drugiego to im się rozjedzie. :D
Jak
Wiec jak ogarnie czym to sie rozni dowie sie czemu libre office nie jest odpowiednikiem
P. S. Używam Libre w pracy i w domu, jest w 100 proc. wystarczające do codziennych zadań.
Do tego dochodzi ponoć słaba integracja z bazami EZD, o których nic nie wiem, więc się nie wypowiem.
I jeszcze Libre nie ma Outlooka, więc sorry, tego nie da się zastąpić. xD
https://www.instalki.pl/news/internet/prokuratura-chce-porzucic-office-i-oszczedzic-miliony-problem-tkwi-w-plikach-worda/
W prokuraturze w Polsce pracuje jakiś 15.000 ludzi. Liczmy 20.000.
18 000 000/20 000 = 900zł przez 3 lata = 300zł/licencję na rok.
Czy oni kupują normalne, konsumenckie wersje jednostkowe? Już nawet nie wchodząc głęboko w cenniki i licencjonowanie bulk - 300zł/rok to cena wyższa nawet od tego, co dostaje się w najtańszym i najprotszym pakiecie microsoft partner. Przy poważnych pakietach M365 jest tańszy od frytek.