Związkowcy tłumaczą, że będzie problem z przeniesieniem formatowania dokumentów. Prawda, może to wystąpić, ale to nie jest problem, do rozwiązania którego potrzebne jest 18 mln złotych.Do tego dochodzi ponoć słaba integracja z bazami EZD, o których nic nie wiem, więc się nie wypowiem.I jeszcze Libre nie ma Outlooka, więc sorry, tego nie da się zastąpić. xD