Interaktywny wykres budżetu państwa
Fajne narzędzie do sprawdzenia na co zostały wydaje pieniądze z budżetu państwa. 870 mld złotych rozpisane na poszczególne elementy. Można sprawdzić ile było wydane na SKW, Komendę Główną Policji, SOP, czy słynne RCB i wiele innychzabimnich
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Komentarze (18)
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@borewicz_zero_7: Lepiej szykuj już pasek. Z takim zadłużeniem to niedługo trzeba będzie się powiesić, a nie zaciskać pasa. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@jokey: Rok czy dwa lata temu MON nie wykorzystał lub zmuszono go do nie wykorzystania około 20 miliardów złotych co oznacza cofnięcie tych pieniędzy do budżetu. Do tego dochodzi rolowanie budżetu we wszystkich aspektach co robi obecny rząd czyli podmianka zaplanowanych wydatków ze środków budżetowych na pożyczki jak KPO czy SAFE.
Mowa o ogromnych pieniądzach a ty dziękujesz za jakiś obrazek nie mający
1 milion złotych dziennie.
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