Znalezisko typowo pod debili. Wykopane w gorące zaraz po dodaniu na podstawie wpisu z x. Nawet bez całej tabeli. Bez zrozumienia czym jest Yandex i jak ogólnie wygląda ruch botów.Komentarze debili, którzy wyobrażają sobie, że bot to od razu musi spamować politycznie, gdzie niemal wszystkie stale skanują treści.Przykładowo tutaj ruch botów z Niemiec. Teraz mogę sobie dorobić do tego dowolną narrację.