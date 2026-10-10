Nadstawcie uszy, które konta botów zamilkły po ostatnim ataku na Yandex
Według Cloudflare Data Explorer udział rosyjskiego ruchu botów spadł do 49% po tym, jak Ukraina zaatakowała centra danych Yandex. Efekty ataku będa widoczne w globalnych statystykach ruchu sieciowego. Warto wyciągac wnioskidict
- #
- #
- #
- #
- #
- 119
- Odpowiedz
Komentarze (119)
najlepsze
Maja konta lewackie i prawackie kloca sie miedzy soba a wy dolaczacie :d
Ja wam mowie ze te ruskie trole to naganiaja na pis, po, psl i lewice xd
A tu od razu jakieś podteksty, że niewiadomo co te boty robiły ;)
Znalezisko wykopane od razu po dodaniu i nawet bez linku do wykresów, które już tak świetnie nie pasują do narracji.
https://radar.cloudflare.com/explorer?dataSet=bots&loc=RU&timeCompare=1
@BlogoslawionyTwarozyc: Wszystko można zobaczyć jak ustawisz odpowiednio zakres. Porównując zakres 2 tygodni już to tak bardzo nie pasuje.
Porównując inne kraje można sobie np. dorobić narrację o wsparciu Tuska przez Niemieckie boty, to jest tam wzrost. To, że to po prostu głupie, to nie ważne.
Mogę też wybrać zakres tak, żeby pokazał jak największą różnicę od
Komentarze debili, którzy wyobrażają sobie, że bot to od razu musi spamować politycznie, gdzie niemal wszystkie stale skanują treści.
Przykładowo tutaj ruch botów z Niemiec. Teraz mogę sobie dorobić do tego dowolną narrację.
https://radar.cloudflare.com/explorer?dataSet=bots&loc=DE&timeCompare=1
Właściwie to znalezisko jest świetnym przykładem manipulacji np. porównując 2 tygodnie widać, że aktywność botów jest raz większa, raz mniejsza.
Mogę wybrać dowolny kraj np. Polskę, Niemcy i na podstawie skoków tych wartości wymyślić sobie dowolną głupotę manipulując ustawieniami wykresu.
Zabawne jest to jak leming nawet nie odróżnia bota od zwyklego nabijania wyświetleń, ale załączył mu się "neuron acitvation" bo usłyszał slowo klucz, typy yandex czy rosja.