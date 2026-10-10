Polacy mają dość rozdawnictwa. Ale własnych świadczeń nie oddadzą
Większość Polaków uważa, że politycy zbyt swobodnie wydają publiczne pieniądze, ale niewielu jest gotowych zrezygnować z własnych świadczeń czy ulg. Z badania HAI i Ariadny wynika też, że obywatele oczekują większej przejrzystości kosztów obietnic wyborczych i źródeł ich finansowania.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- 61
- Odpowiedz
Komentarze (61)
najlepsze
Zniknęły dopłaty do samochodów elektrycznych i nagle samochody potaniały o 30tys. Teraz będzie uruchamiany program dopłat do magazynów energii.... a ja właśnie taki magazyn chciałbym kupić.
I pewnie dostanę dopłatę, producent i montażownie zarobią więcej, a jak dopłaty znikną, to wiecie co się stanie? Bo ja obstawiam, że magazyny energii stanieją.
Do ludzi musi dotrzeć, że to
@Milegodniawszystkim: Podatek dochodowy to karanie za pracę. Kwota wolna to ilość pracy, która uchodzi bezkarnie.
@Artkn: Bierz z chin prosto i sam zamontuj
@ragnarok-asgartus: Bo ten podatek miały płacić wyłącznie osoby fizyczne. Lewica ¯\(ツ)/¯
@cochese: niemożliwe.
darmowa edukacja
darmowe ubezpieczenie zdrowotne
darmowe drogi (poza
Darmowa edukacja - ok
Darmowe ubezpieczenie zdrowotne - i co z tego skoro na zwykłą wizyte potrafi się czekać nawet rok. Człowiek płaci przymusowy ZUS za nic i też nic nie otrzymuje w zamian... No może przyda się w sytuacji wypadku etc... Ale poza tym to i tak trzeba zapierniczać prywatnie.
Darmowe drogi - fajnie, szkoda że tylko co chwile dokładają nowe odcinkowe pomiary prędkości, nie dość że i
Z bólem, ale też jestem gotów zrezygnować z floty państwowych limuzyn, darmowych przelotów dla posłów, lotniska w Zielonej Górze i wierszy Jasia Kapeli.
Niechętnie, ale sytuacja tego wymaga zrezygnuję z funduszu kościelnego, opłacania związków
Więc biadolenie, że ludzie nie chcą zrezygnować jest głupie. Trzeba po prostu zlikwidować te idiotyczne programy socjalne i się nie cackać.
@wykopyrek: Czyżby według twojego chłopsko-rozumowania, porgramy przynosiły zyski? Typowy polack XD
Jeszcze zwal konia do tego że 800+ podniosło ci słupki pkb XD
@pioter_ciemiezca: To już wszystko co masz do napisania?
Za to 60 procent e
Pensji zabierają
Nikt się za szczególnie nie buntował. Na Wykopie to wręcz ludzie chwalili, że rząd podatki obniża. I nie dawali sobie wytłumaczyć, że jest odwrotnie, bo jak twierdzili: przecież są wyliczenia ¯\_(ツ)_/¯