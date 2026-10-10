A ja chętnie oddam wszystkie świadczenia ale niech zostaną zniesione wszystkie rozdawnictwa. Łącznie z dopłatami.

Zniknęły dopłaty do samochodów elektrycznych i nagle samochody potaniały o 30tys. Teraz będzie uruchamiany program dopłat do magazynów energii.... a ja właśnie taki magazyn chciałbym kupić.

I pewnie dostanę dopłatę, producent i montażownie zarobią więcej, a jak dopłaty znikną, to wiecie co się stanie? Bo ja obstawiam, że magazyny energii stanieją.

Do ludzi musi dotrzeć, że to Pokaż całość