Nagroda dla byłego wójta. Jechał po pijanemu, teraz został prezesem.
Marek Kubik, były wójt Niedźwiady (woj. lubelskie), od października kieruje Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kocku. Wcześniej samorządowiec stracił stanowisko po prawomocnym skazaniu za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu informuje "Dziennik Wschodni".MagicznyMariusz
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
ta mafia ma się dobrze w całej polsce bo wiedzą doskonale że przeciętny obywatel żyje wojną w sejmie, senacie, pałacu, rosji, usa, iranie, chinami a nie tym co się o--------a w polsce powiatowej
skala nepotyzmu level kreml
obecnie jest nowa moda w miastach i powiatach że za kasę z podatków
Pisowski czopek stanowski wali w Kołodziejczaka, pokazuje dowody, a Kołodziejczak momentalnie jest zawieszony w KO.
A pisdy? Standardy ruskich k---w... Nachlana k---a jeździ? A to dajmy go do spółki, zeby nie jezdzil. P--------e się pisowskie gówna.
Ile czasu? Momentalnie został zmuszony do złożenia rezygnacji z członkostwa w KO. Ma JUŻ postawione zarzuty.
Ty myślisz, że to z dnia na dzień
¯\(ツ)/¯