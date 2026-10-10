I to jest różnica między pisowskimi szmatami, a platfusami.

Pisowski czopek stanowski wali w Kołodziejczaka, pokazuje dowody, a Kołodziejczak momentalnie jest zawieszony w KO.

A pisdy? Standardy ruskich k---w... Nachlana k---a jeździ? A to dajmy go do spółki, zeby nie jezdzil. P--------e się pisowskie gówna.