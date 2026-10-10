Samo sprowadzanie pracowników nie jest problemem. Problem w tym, że w Polsce ściąga się ich do zakładów pracy w mniejszych miejscowościach, gdzie imigranci mogą stanowić znaczną część lokalnej społeczności. Do tego często dostają jakieś g---o umowy, wręcz niewolnicze, a mieszkają w miasteczkach stworzonych przez Januszexy. Nie ma mowy o sprowadzaniu rodzin, normalnym układaniu sobie życia i rzeczywistej asymilacji.



Wystarczy większy kryzys, zamknięcie zakładu czy masowe zwolnienia i ci ludzie zostaną z niczym. Pokaż całość