Polityka migracyjna Polski: liberalizacja pod naciskiem przedsiębiorców
Skala napływu cudzoziemców zaczyna wyprzedzać zdolność państwa do jego kontrolowania i absorbowania - na ten problem wskazują zarówno dane z rynku usług, gdzie kontrole ujawniają nielegalny pobyt, fałszywe dokumenty i braki wymaganych uprawnień.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
No i zakazać działania agencji pracy, imigrant musi być ściągany na konkretne stanowisko przez konkretną firmę na ich odpowiedzialność po udowodnieniu że nie udało im się znaleźć pracownika w Polsce z takimi kwalifikacjami.
Niedługo najniższą krajową będzie dostawał urzędas, a na szaro zatrudnieni połowę stawki.Komuniści i zdrajcy z PiSu tak ustawili najniższą, że w następnym roku nikomu nie będzie się opłacało zatrudnić na etat,bo nikt nie chce być charytatywny - gdzie zysk? Tylko pchają w ZUS, lekarzy milionerów i
Wystarczy większy kryzys, zamknięcie zakładu czy masowe zwolnienia i ci ludzie zostaną z niczym.
Tak samo jak polityka zagraniczna i gospodarcza.
Albo o czyms nie wiemy i powinno się tym zająć cba.
W---------j XD