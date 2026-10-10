Mała Nadia utknęła w hospicjum. "Ekstremalny przypadek"
Niespełna dwuletnia Nadia od kilkunastu miesięcy mieszka w hospicjum. Cierpi na płodowy zespół alkoholowy, ale nie ma postarnak
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Niespełna dwuletnia Nadia od kilkunastu miesięcy mieszka w hospicjum. Cierpi na płodowy zespół alkoholowy, ale nie ma postarnak
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Komentarze (62)
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@MagicznyMariusz: Ale te pijące w hałasie też
@KapitanTorpedal:
Masz rację.
@mexxl: Zaraz po Biauku i moderatorach
Takie matki powinni w szpitalu przymusowo sterylizować. Rozmnoży się taka i wypluje jeszcze z 6 FASowców.
na pewno ojciec dziecka zmuszał matke do chlania, prawda? #przemocmaplec
Tymczasem kobiety: