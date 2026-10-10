Dziewczynka jest praktycznie bez szans na adopcję. Już teraz nie rodzą się dzieci z wygody i stylu życia. Kto chciałby adoptować dziecko z FAS? Kiedyś tak nie trąbili o tym FAS to ludzie dzieci adoptowali, teraz jak wiadomo, że 90% z nich to FAS, nikt się nie zgłasza.

Takie matki powinni w szpitalu przymusowo sterylizować. Rozmnoży się taka i wypluje jeszcze z 6 FASowców.