Kraków - coraz większe problemy. Firmy uciekają, mieszkalnictwo kuleje
W niedzielę Krakowianie wybiorą nowego prezydenta. To będzie ważny moment w historii Królewskiego Miasta, ponieważ przed Krakowem ogromne wyzwania, którym nowy włodarz będzie musiał stawić czoła. Wśród nich rosnące bezrobocie, pogłębiający się dług publiczny, a także wyzwania związane z mieszkalnictFXMAG
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Komentarze (26)
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Przecież one opierają się głównie na zagranicznych korpo.
Korpo się wyniosą, to i inne usługi przestaną mieć sens, bo nikogo nie będzie stać na barbera za 200 zł, restauracje, detailing samochodu, żarcie na wynos itp.
Turystyka tego nie nadrobi, a wszyscy sprowadzenie imigranci szybko staną się jeszcze większym problemem.
Kraków już teraz ma ogromne długi. Jak to będzie wyglądało za
https://lovekrakow.pl/takich-biurowcow-nikt-nie-chce-strasza-pustkami
Początek, pacownicy z Krakowa są zastępowanie przez AI (Another Indian)
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/krakow-upadnie-jak-detroit/
https://www.rmf24.pl/regiony/krakow/news-krakow-jak-detroit-ekspert-rynku-pracy-o-masowych-zwolnienia,nId,8028201
https://finanse.wp.pl/krakow-nie-stanie-sie-detroit-zachodnie-media-o-fali-zwolnien-7223847240649216a
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-krakow-amerykanskim-detroit-rysa-na-polskim-boomie%2CnId%2C22456736
wszystko na jedno kopyto, ale symptomy są już od jakiegoś czasu.
Już teraz młodym ludziom coraz mniej opłaca się przyjeżdżać do pracy do Krakowa, bo koszty życia, wynajmu mieszkania są gigantyczne w porównaniu do zarobków, które otrzymuje się