Nie wiem jak w dłuższej perspektywie mają funkcjonować takie miasta jak Kraków.

Przecież one opierają się głównie na zagranicznych korpo.

Korpo się wyniosą, to i inne usługi przestaną mieć sens, bo nikogo nie będzie stać na barbera za 200 zł, restauracje, detailing samochodu, żarcie na wynos itp.

Turystyka tego nie nadrobi, a wszyscy sprowadzenie imigranci szybko staną się jeszcze większym problemem.

Kraków już teraz ma ogromne długi. Jak to będzie wyglądało za Pokaż całość