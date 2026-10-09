Nożownicy w polskich szkołach. Służby potwierdzają wątek rosyjski
Wykorzystanie tragedii w Polsce do szerzenia dezinformacji w celu wywołania niepokojów jest podstawowym elementem strategii rosyjskich służb. Tak było również podczas powodzi. Raporty dowódcy polskich cybersłużb potwierdzają aktywność rosyjskich trolli w polskich social mediach.Poludnik20
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Komentarze (114)
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"Ponad 24 tys. zaangażowanych policjantów, prawie 35 tys. skontrolowanych szkół"
Rzeczywiście to Rosja wywołuje niepokój. A czy to nie Tusk straszył wojną za kilka miesięcy?
Tusk wszędzie widzi ruskich. Jeszcze trochę i stwierdzi, że w Smoleńsku był zamach.
Putinopowodzie
Putinonożownicy
Putinozadłużenie
Putinodeficyt
Putinoraty
Gry?
Bezstresowe wychowanie?
Patologiczni rodzice?
Ruscy?
Tiktok?
Za samo wrzucenie do internetu fejka o jakimś bliżej nieokreślonym "krwawym piątku" prawdopodobnie odpowiadają ruscy, w celu wywołania paniki. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było - choć pewności nie mamy.
Powielanie tego fejka to mogło być najczęściej dzieło nieświadomych dzieciaków dających się na to nabrać.
Odzew na ten rzekomy challenge mógł być w dużej mierze wynikiem wcześniejszego rozpowszechniania przez różnych patusów w sieci patologicznych treści,
Fiński poseł: Agenci Putina robią nam kupę w toaletach i nie spuszczają wody.