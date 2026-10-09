Niepokoje wywołały w pierwszej kolejności psycho-mamusie - na whatsupach się kotłowało od dramatycznych wyznań "MOJEGO TYMCIA DO SZKOŁY JUŻ NIE PUSZCZĘ", w drugiej kolejności nauczyciele - ale wiadomo, dostali na talerzu pretekst do wolnego to skorzystali, a dalej prawackie telewizje i media wyjące jakby ich tusk ze skóry obdzierał, a gdzieś na miejscu 25. ruskie boty i ruskie służby