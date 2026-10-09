Zbudowałem reaktor do pirolizy! Paliwo z opony?!
Czy zastanawialiście co by się stało gdyby kiedyś zabrakło paliwa ? W tym filmie poruszymy temat pirolizy i zbudujemy domowym sposobem prawdziwy reaktor który jest w stanie zamienić wszystkie produkty, do których powstania wykorzystano w przeszłości ropę naftową w Paliwo. Na końcu sprawdzimy Efekt.mkorsov
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
@Jeffrey_Einstein: Jeśli z opon to będzie bardzo dużo siarki.
Odsprzedaż ropy mogłaby pokrywać koszty konserwacji i serwisu takiego sprzętu, stając się samodzielnym tworem do pozbywania się śmieci.
(ʘ‿ʘ)