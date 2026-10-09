Lewary klasycznie już próbuję wykorzystać okazję do wprowadzenia cenzury i już mają winnego - sieć xD Bo głupio tak brać na klate jak się rządzi.



1. Psychopaci istnieli na świecie zanim ktoś w ogóle dowiedział się co to jest internet.

2. Od wychowania są starzy + nauczyciele, a ministerstwem edukacji przypominam kierują lewary, które całą winę teraz przerzucają na social media xD

3. Po co blokowac tylko internet - zakażmy również noży Pokaż całość