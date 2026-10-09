Stare ACTA vs ACTA 2.0. Czym się różni i dlaczego nowe jest gorsze?
W 2012 roku Polacy wyszli na ulicę, a chodziło tylko o prawa autorskie. Dziś to urzędnik decyduje co ma podlegać cenzurze.Kk_account
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W 2012 roku Polacy wyszli na ulicę, a chodziło tylko o prawa autorskie. Dziś to urzędnik decyduje co ma podlegać cenzurze.Kk_account
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Komentarze (40)
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Powodzenia żołnierze
w 2012 roku Internet był inny, bardziej oddolny. Nawet wykop był wtedy fajnym miejscem ( ͡º ͜ʖ͡º) Obecny internet to niestety królestwo big techu, korporacji, propagandy, influencerów typu mr beast, friz czy andziaks, a do tego mamy jeszcze sporo tiktokowego gówna. Nie ma czego bronić.
1. Psychopaci istnieli na świecie zanim ktoś w ogóle dowiedział się co to jest internet.
2. Od wychowania są starzy + nauczyciele, a ministerstwem edukacji przypominam kierują lewary, które całą winę teraz przerzucają na social media xD
3. Po co blokowac tylko internet - zakażmy również noży
@niecodziennyszczon: to jak wtedy Tusk będzie się komunikował ze swoim "wykształconym" elektoratem? XD