Zakaz przyjeżdżania rodziców po dzieci podczas alarmu RCB. Nowe wytyczne MEN
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza aktualizację procedur reagowania na zagrożenia w szkołach i przedszkolach. W razie alertu RCB nie odbierzesz dziecka z placówki.boboliwo
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Komentarze (63)
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Nie potrafią ogarnąć dzieci w szkole, więc kontrolowanie rodziców spoza szkoły to pobożne życzenie.
Kadra nauczycielska to ostatni ludzie, pod opieką których chciałbym żeby znajdowało się moje dziecko.
Ma większe szanse przetrwania samodzielnie po zmroku, niż w szkole za dnia.
@wykopyrek: dokładnie tak
@tomasz-grzegorczuk: i koniecznie certyfikat szczepienia...
@zagubionychromosom:
sa na to rozwiazania: po pierwsze, zapisz dziecko do placowki prywatnej... po drugie, jak juz bedziesz finansowac z wlasnej kieszeni, to nie beda to miernoty, tylko najlepsi, ktorzy zgodzili sie pracowac w ujowych warunkach :D
Ale oni nie sa gotowi na takie wyzwanie intelektualne.
Które będą obowiązkowo odczytane na zebraniu z rodzicami.
Ciekawe, że dyrektor/ktośtam z SZKOŁY ma mieć prawo decydować, kto i jak i gdzie spędza czas W MIEJSCU PUBLICZNYM (przed szkołą - na chodniku, przystanku czy co tam akurat jest).
Przerabiałem podobny temat ostatnio z szkołą podstawową swojego dziecka.
Szkoła to miejsce kształcenia trybików. Kto to słyszał, żeby trybiki robiły co im się podoba?
I jeb, kaszojad tydzień siedzi na stołówce.
Jakby ktoś się znalazł kto by chciał doprowadzić to do ładu to sami ludzie by go wynieśli.