piękny biogram: Życiorys



Urodzona 3 czerwca 1978 r. jako Suthida Tidjai. W 2000 r. na prywatnym Assumption University uzyskała licencjat w zakresie komunikacji. Pracowała jako stewardesa Thai Airways, a następnie została członkiem ochrony ówczesnego następcy tronu Mahy Vajiralongkorna[1]. Po roku książę awansował ją na zastępcę dowódcy gwardii królewskiej[2], a następnie w grudniu 2016 r. mianował ją generałem[1]. 1 maja 2019 r., po trzech latach związku poślubiła Mahę Vajiralongkorna, który był już wówczas Pokaż całość