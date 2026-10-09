Królowa Tajlandii wykonała samodzielny lot na JAS 39C Gripen
Królowa Tajlandii Suthida, żona króla Ramy X, jako pierwsza kobieta w kraju i pierwsza monarchini na świecie wykonała samodzielny lot jednomiejscowym samolotem bojowym o napędzie odrzutowym Saab JAS 39C Gripen.wicehrabia_julian
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Komentarze (38)
najlepsze
@sylwke3100: a ja tam bym chciał, żeby nasi politycy umieli cokolwiek poza byciem politykami.
Urodzona 3 czerwca 1978 r. jako Suthida Tidjai. W 2000 r. na prywatnym Assumption University uzyskała licencjat w zakresie komunikacji. Pracowała jako stewardesa Thai Airways, a następnie została członkiem ochrony ówczesnego następcy tronu Mahy Vajiralongkorna[1]. Po roku książę awansował ją na zastępcę dowódcy gwardii królewskiej[2], a następnie w grudniu 2016 r. mianował ją generałem[1]. 1 maja 2019 r., po trzech latach związku poślubiła Mahę Vajiralongkorna, który był już wówczas