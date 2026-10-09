Atak na nastolatki, który nie miał miejsca. Wymyśliły przedstawioną historię
"Łódzka policja otrzymała zgłoszenie o rzekomym ataku ostrym narzędziem na dwie nastolatki. Doniesienie okazało się nieprawdziwe. Policja zaapelowała o nierozpowszechnianie dezinformacji w związku z atakami nożowników w szkołach."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 8
- Odpowiedz
Komentarze (8)
najlepsze
Wierzyć wszystkim kobietom!
Ciekawe czy dozyjemy czasow w ktorym to pomowienia beda karane
No to po co lecą od razu do mediów jak nie są jeszcze pewni co się wydarzyło i sieją ferment?