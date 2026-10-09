"Wielka akcja policji w szkołach. 59 zatrzymanych i setki zgłoszeń"
"Ponad 24 tys. zaangażowanych policjantów, prawie 35 tys. skontrolowanych szkół - to dotychczasowe dane dotyczące wielkiej piątkowej akcji policji po atakach nożowników w placówkach edukacyjnych na Mazowszu. Od czwartku służby odebrały ponad 300 zgłoszeń o potencjalnych zagrożeniach..."paramedix
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Komentarze (22)
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słuchałem ich to oni nic nie wiedzą
dziennikarz zapytał jak dzieci mieli zadzwonić po policje, bo przecież rząd zakazał telefonów w szkole
odpowiedź to "rząd nie zakazał, dzieci mogły mieć telefony w szafkach"
przecież to jest taki poziom zidiocenia, że Ci ludzie powinni mieć odebrane prawa wyborcze, a oni rządzą naszym krajem
chociaż w innym się śmiejesz z Ukraińców
więc to chyba jakaś choroba już się kłania
@JasnyBanan: ¯\(ツ)/¯