popisówka pod publiczkę nieudaczników

słuchałem ich to oni nic nie wiedzą

dziennikarz zapytał jak dzieci mieli zadzwonić po policje, bo przecież rząd zakazał telefonów w szkole

odpowiedź to "rząd nie zakazał, dzieci mogły mieć telefony w szafkach"

przecież to jest taki poziom zidiocenia, że Ci ludzie powinni mieć odebrane prawa wyborcze, a oni rządzą naszym krajem