Egzamin lekarski najtańsze AI od Anthropic lepsze od ludzi -
Wyniki egzaminu LEK z sesji jesień 2026 w wykonaniu najgłupszego i najtańszego modelu w rodzinie Anthropic - Haiku 5.5 w trybie medium. Wynik: 166 / 198 punktów cyzli 83,8%, człowiek przeciętnie 150 punktów Koszt wykonania zadania 0.25$ - donosi portal ZarobkiLekarzytomasztomasz1234
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
We wszystkich miejscach naraz jak prawdziwy polski doktor.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wszyscy na tym zyskamy jeśli wdrożymy to po jakiś przemyśleniach, dyskusjach a nie jak dzika małpa....