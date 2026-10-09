Kiedyś pisałem na wykopie, że przed nami rewolucja w temacie i możemy zmienić nasz system zdrowotny i edukacyjny i mocno wesprzeć się AI. Ale byłem minusowany jak to zwykle na tym portalu.



Wszyscy na tym zyskamy jeśli wdrożymy to po jakiś przemyśleniach, dyskusjach a nie jak dzika małpa....