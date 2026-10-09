Tu się nakładają dwa zjawiska.



Po pierwsze regularna wymiana komputerów ze względu na rosnące możliwości nie jest dziś konieczna, bo te możliwości rosną za mało odczuwalnie.



Kiedyś komputer sprzed 5-8 lat, to był już staroć na którym używanie współczesnego oprogramowania było co najmniej kłopotliwe.

Dziś dla użytkownika w zasadzie żadna różnica, więc okres eksploatacji komputera po prostu się wydłużył. Pokaż całość