Rynek komputerów PC zaliczył potężne załamanie. Dostawy spadły o ponad 20%
Rynek komputerów osobistych znalazł się w poważnych tarapatach. Według najnowszych danych firmy analitycznej IDC globalne dostawy komputerów PC w trzecim kwartale 2026 roku spadły aż o 20,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.ochucki
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Komentarze (54)
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Lepiej sprzedać mniej, a drożej. Mniej kłopotu.
przypominasz mi jak to fani amd mówili że amd uratuje rynek procesorow.
jak tylko wszedl na rynek i poczól moc jak zawsze czuło moc bytu intel jeb.. jeb jeb... odrazu ceny poszło po 500-700zł do góry a na droższych modelach po pare tys.. z Threadripper też odleciało
Kupując starą podstawkę zamykasz sobie drogę
Po pierwsze regularna wymiana komputerów ze względu na rosnące możliwości nie jest dziś konieczna, bo te możliwości rosną za mało odczuwalnie.
Kiedyś komputer sprzed 5-8 lat, to był już staroć na którym używanie współczesnego oprogramowania było co najmniej kłopotliwe.
Dziś dla użytkownika w zasadzie żadna różnica, więc okres eksploatacji komputera po prostu się wydłużył.
Spokojnie. Programiści webowi i ich frameworki już się o to starają.
komputerów komputerów osobistych?
Intel Core Ultra 9 285K, RTX 5090, 128 GB RAM, chłodzenie wodne CPU i wiele innych pierdół. Tak się złożyło, że dosłownie tydzień później zaczęła się sraczka z pamięciami RAM, nagle po kilku miesiącach wystrzeliły ceny GPU jeszcze bardziej. Teraz mój setupik jest warty ponad 45K PLN, jak nie więcej. Pierwszy raz w mojej historii "zarobiłem" na elektronice.
Wziąłem gotowca z X-KOM,