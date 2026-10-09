Nie tęsknię. Gram dużo i te gry które lubię - wszystkie działają.

Slopffice --> LibreOffice + Lox365 + Solver

Grafika, itp --> FreeCAD, GiMP, DaVinci, Shotcut

Steam, Heroic, Lutris.



Opinia jest subiektywna bo wszystko zależne do czego wam potrzebny komputer. Dla mnie - nie tęsknię za tym ścierwem od microslop. Moja psychika jest w takim wielkim spokoju i komforcie, że nie wrócę do piekła winshitu bo: Pokaż całość