Windows 11 można było zainstalować zbyt łatwo. Microsoft postanowił działać
Microsoft blokuje obejście instalacji Windowsa 11 bez konta online i połączenia z internetem.ochucki
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Microsoft blokuje obejście instalacji Windowsa 11 bez konta online i połączenia z internetem.ochucki
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Komentarze (50)
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@PotwornyKogut: Bzdura. To było tak, że Windowsy w wersji OEM były pakowane w zapieczętowane tekturki. I uwaga, licencja była wydrukowana na rzeczonej tekturce (z zewnątrz, jak się umiało czytać to się czytało). I tak, zerwanei plomby oznaczało zaakceptowanie tejże licencji.
Slopffice --> LibreOffice + Lox365 + Solver
Grafika, itp --> FreeCAD, GiMP, DaVinci, Shotcut
Steam, Heroic, Lutris.
Opinia jest subiektywna bo wszystko zależne do czego wam potrzebny komputer. Dla mnie - nie tęsknię za tym ścierwem od microslop. Moja psychika jest w takim wielkim spokoju i komforcie, że nie wrócę do piekła winshitu bo:
Komentarz usunięty przez moderatora
@BreathDeath: Lol, zawsze mnie zadziwia skala głupoty, jak się faszysta bierze za bajdurzenie o wolnym rynku i zawsze mu wychodzi że taki zły system bo ludzie nie są niewolnikami i bydlętami jak w czasach średniowiecza czy komuny.