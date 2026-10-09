Ukraina zbudowała w 2025 więcej nowych wiatraków niż Polska. I to w czasie wojny
Rzadko poruszaną kwestią jest duża odporność rozproszonej energetyki odnawialnej w wypadku konfilktu zbrojnegoKarol-Mlot-na-lewactwo
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Rzadko poruszaną kwestią jest duża odporność rozproszonej energetyki odnawialnej w wypadku konfilktu zbrojnegoKarol-Mlot-na-lewactwo
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E30 wciąż jest najszybszą i cały czas otwartą drogą
Zjedz swiezonki bo gwiazdorzysz
A) budując nową elektrownię o dużej mocy
B) odbudowując uszkodzoną elektrownię w myśl zasady, że piorun dwa razy w to samo miejsce nie trafia
C) budując duże elektrownie/farmy słoneczne i wiatrowe
D) rozpraszając miejsca produkcji prądu elektrycznego stawiając "wiatraki", instalując panele
W energetyce robimy o wiele więcej niż się wykopkom wydaje.