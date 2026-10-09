Wow. Ktoś odkrył że podczas wojny atakuje się obiekty strategiczne jakimi są m.in. elektrownie czy elektrociepłownie? Co w takim przypadku się robi by zapewnić prąd i jak się zajmuje jego produkcja?



A) budując nową elektrownię o dużej mocy

B) odbudowując uszkodzoną elektrownię w myśl zasady, że piorun dwa razy w to samo miejsce nie trafia

C) budując duże elektrownie/farmy słoneczne i wiatrowe

D) rozpraszając miejsca produkcji prądu elektrycznego stawiając "wiatraki", instalując panele Pokaż całość