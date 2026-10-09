tak dziala wolny rynek.

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Wolny rynek by był, gdyby liczba lekarzy była z 3x większa.W zdrowiu praktycznie nie ma wolnego rynku NAWET poza NFZ!Nie mówiąc już o tym, że na świecie w ogóle nie ma wolnego rynku, bo jest to taki sam mi idealistyczny jak komunizm, tylko druga skrajnia.W skali światowej nie może być mowy o wolnym rynku, bo 3/4 państ nie