Żerują nawet na dzieciach. Konsultacja psychiatryczna dzieci za jedyne 850zł
Konsultacja psychiatryczna dzieci z lekarzem psychiatrą w TRAKCIE SPECJALIZACJI potrafi kosztować 850 zł. Lekarze robią biznes już nawet na dzieciach bez żadnych skrupułów.SzotyTv
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Komentarze (77)
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@NaturaRerum:
Wolny rynek by był, gdyby liczba lekarzy była z 3x większa.
W zdrowiu praktycznie nie ma wolnego rynku NAWET poza NFZ!
Nie mówiąc już o tym, że na świecie w ogóle nie ma wolnego rynku, bo jest to taki sam mi idealistyczny jak komunizm, tylko druga skrajnia.
W skali światowej nie może być mowy o wolnym rynku, bo 3/4 państ nie
Ja nie narzekam, bo sam nie poszedłem na medycynę i dokładam się do problemu braku lekarzy.
@maciundo: miasto za 200k? dawaj namiary, kupię całe ( ͡° ͜ʖ ͡°)