Dostała Nobla za potępianie ludobójstwa. Izrael twierdzi, że to... antysemickie
"Goebbels biłby brawo" - Izrael się oburzył Pokojowym Noblem dla Navanethem Navi Pillay. Ostatnio przewodniczyła Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, która w ubiegłym roku oskarżyła Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy podczas wojny trwającej od 2023 roku.ZobaczLink
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Komentarze (10)
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https://wykop.pl/wpis/28780051/izrael-stworzyl-swoj-wlasny-program-kosmiczny-no-i
Tak, biłbym brawo wam, wy syjonistyczne skur@#12ny!
czyli poza Noblem została dostała jeszcze szlachetne wyróżnienie antysemityzmu, czyli współcześnie antynazizmu