Thanos wrócił do miasta! Odbył karę i znów naprzykrza się Wrocławianom.
Wielu mówiło że nie żyje a był w tym czasie w Sztumie.mkorsov
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Wielu mówiło że nie żyje a był w tym czasie w Sztumie.mkorsov
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Komentarze (35)
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Nawet musiałem jednego menela na rynku sadzac na wózek inwalidzki, po tym jak z niego spadł zasypiając. Gość oczywiście zaszczany, zawszony...
To są te słynne wrocławskie krasnale?
@Adwokat_Vanessa_Smaruj-Rogala:
Nie musiałeś
Zresztą teraz jest moda na nastolatków z nożami więc kto by się przejmował jakimś menelem.