Byłem ostatnio na weekend we Wrocławiu i mam wrażenie, że tam jest sroga nadreprezentacja różnych poje*ów. Spotkałem chyba że 4 gości, którzy gadali do siebie, darli japę, a jeden nawet śpiewał publicznie idąc z słuchawkami na uszach. Wszyscy o wyglądzie menelskim raczej.



Nawet musiałem jednego menela na rynku sadzac na wózek inwalidzki, po tym jak z niego spadł zasypiając. Gość oczywiście zaszczany, zawszony...



To są te słynne wrocławskie krasnale?