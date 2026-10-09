No powodzenia zdrajcy z KO ( ͡° ͜ʖ ͡°)



Traktat Toruński ciągle trwa więc na c--j te przygłupy w sejmie nawet próbują forsować te g---o, tylko najgłupszy betonowy tęczowy elektart kupi gadke o tym że "PREZDYENT CHCE ŻEBY DZIECI SIĘ ZABIJAŁY DLATEGO WETO"