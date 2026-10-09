Nowe "ACTA" przegłosowane w Sejmie. Państwo będzie mogło blokować strony...
Rząd ponownie forsuje przepisy podobne do kontrowersyjnych przepisów ACTA z 2012r, które wywołały ogromne wtedy protesty Polaków. Państwo będzie mogło blokować strony internetowe według własnego widzimisię urzędnika. Na liście zagrożonych nie tylko oszuści...mrbarry
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Komentarze (74)
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-Jak będziesz pisał źle o jedynej słusznej opcji to wizyta o 6 rano i pasiak.
-Jak będziesz pisał dobrze o złej opcji to wizyta o 6 rano i pasiak.
-Jak będziesz pisał dobrze o jedynej słusznej opcji to możesz se pisać.
-Jak będziesz pisał źle o złej opcji to możesz se pisać.
Teraz rozszerzyli to do "według widzimisie urzędnika". Czyli f-----m 2.0.
Traktat Toruński ciągle trwa więc na c--j te przygłupy w sejmie nawet próbują forsować te g---o, tylko najgłupszy betonowy tęczowy elektart kupi gadke o tym że "PREZDYENT CHCE ŻEBY DZIECI SIĘ ZABIJAŁY DLATEGO WETO"
@loczyn: A to prawda, parę lat temu się wylogowałem z wyk0pu xD. Jak głupi wróciłem do niego i debatuje z botami, albo tak mi się przynajmniej wydaje. W niektórych temat czego byś nie napisał to ta sama narracja.
Skoro nic się nie zmieni to po co to prawo?
@Gdy_piecze_i_szczypie_klotrimazol: Ja uważam, że każde ograniczenie wolności jest złe tak generalnie, ale tak w sumie to się nie dziwię trochę biorąc pod uwagę ile jest dziwnych trolli i botów, scamów oraz jak się ludzie radykalizują. Chyba wszyscy już zapomnieli, ale chwilę temu część ludzi dosłownie myślała, że istnieje Ukraiński radny z Płocka oraz, że malują tam miejsca parkingowe tylko dla Ukraińców
( ͡° ʖ̯ ͡°)
@andbatros: Dobrze że teraz tak nie ma i grubas nie kasuje nieprzychylnych komentarzy, nie wywołując przy tym żadnych afer, co nie? ( ͡º ͜ʖ͡º)