Ciekawe, ze jezeli chodzi o challege kierowcow, dotyczacy jazdy po chodniku, parkowania przy skrzyzowaniach/przejsciach dla pieszych, itd - to policja nie zauwaza... :D



Na szczescie na polskich drogach rocznie ginie tylko ~20 osob na chodnikach :D Nie to co jedna wozna w szkole. Wiadomo... uczen chcial, a kierowca nie chcial. Wiec przeprosi, dostanie pouczenie, pokaze dzieciom, jak nieszanowanie prawa nie jest karane :D



Ostatnio, to jakos 1 osoba na miesiac. I to Pokaż całość