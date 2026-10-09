Śmiertelny wypadek w Strzelcach Opolskich. Nie żyje piesza
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek po południu na chodniku w Strzelcach Opolskich cofajacy dostawczak potrącił pieszą.admin_wykopu
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Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek po południu na chodniku w Strzelcach Opolskich cofajacy dostawczak potrącił pieszą.admin_wykopu
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Komentarze (25)
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@LudzieToDebile:
Zera :]
może i po drodze pozabijamy klientów ale przynajmniej dostawca nie musiał iść dalej niż kilka metrów. ¯\(ツ)/¯
@findi: czyli @congobongo i @typ53B.
@findi: Bieda umysłowa, to im kibicuje ¯\(ツ)/¯
"A widzisz Pan żebym kogoś przejechał?"
"Nikogo nie chce przejechać"
"S--------j"
"Nudzisz się?"
Pewnie piesza wiedząc o tym, specjalnie sprowokowała biednego kierowcę bezczelnie idąc po chodniku.
Na szczescie na polskich drogach rocznie ginie tylko ~20 osob na chodnikach :D Nie to co jedna wozna w szkole. Wiadomo... uczen chcial, a kierowca nie chcial. Wiec przeprosi, dostanie pouczenie, pokaze dzieciom, jak nieszanowanie prawa nie jest karane :D
Ostatnio, to jakos 1 osoba na miesiac. I to