Rok systemu kaucyjnego. Zadłużenie producentów napojów wzrosło o 14,4 proc.
Finansowanie opłat kaucyjnych stało się istotnym czynnikiem ryzyka utraty płynności finansowej. Najsilniej odczuwają je mniejsze i średnie podmioty, dla których zamrożenie części środków finansowych oznacza ograniczenie elastyczności operacyjnej.cepheus
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Komentarze (24)
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Nie mam pojęcia
Stracili na nim w Polsce prawie wszyscy. Zarobili Lidl, Kaufland, Biedronka, Carrefour, Auchan, wszystko leci za granice, miliardowe zyski.
Lobbing i korumpowanie posłów w Polsce na podobnym poziomie jak na Ukrainie czy w Rosji, tylko u nas to nazywają ładnie "doradztwem".
System kaucyjny działa w wielu krajach Europy i nikt się z tego powodu nie pruje.
@szaloneneutrino: tak, zbiera kasę dla siebie.