Wystarczy przekroczyć granicę z Czechami by zobaczyć jaką patologię stworzyliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, zakaz handlu w niedzielę, system kaucyjny, podatek cukrowy. I co to wszystko ma na celu? Jakoś widać, że można mieć normalny kraj i nic nie tracić na braku tych cudownych wymysłów.