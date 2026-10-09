Spłonęła mu sieczkarnia za pół miliona. Usłyszał, że mógł ją podpalić
Przez rok rolnik z Mazowsza miał wrażenie, jakby świat walił mu się na głowę. Najpierw pożar wartej kilkaset tysięcy maszyny, potem odmowa wypłaty odszkodowania, widmo bankructwa, które zawisło nad nim i rodziną, przepychanki z ubezpieczycielem, wizyty nieznanych osób w domu, potem donosy z oskarżenbartlomiej-babuska
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Ale na wyk0pie jeden przygłup z drugim ci powie "WYSTARCZY SIEM UBESOIECZYĆ!!111!1!!!"
Bo w tym kraju prawo służy ukrywaniu winnych. Tak samo jak RODO w przypadku ludzi
Tutaj już nie da rady ustalić kto przedłuża nieuniknione ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No i teraz wszystkie ubezpieczenia, w górę ...
Powinni napisać, która ubezpieczalnia taka mądra
Po pierwsze wiem, że ubezpieczyciele to ch...e.
Po drugie, jak słyszę że rolnik, któremu spłonęła sieczkarnia w czasie żniw za 500 tys pójdzie z torbami, to mi się śmiać chce.
Już tłumaczę.
Nowa sieczkarnia kosztuje 1300 tys wzwyż, a taka za 500 tys to, analogicznie, jak samochód dostawczy 15 letni, który ciągle ostro jeździł. Może i by dał radę kolejne żniwa, ale to jajko niespodzianka. Przezorny MUSI mieć to na uwadze.
Po drugie
@Miijjii: Brzmisz jakby ktoś ci ziemi nie sprzedał albo jakbyś zazdrościł że ktoś ma ziemie. Tak, ziemie rolną sie chroni i nie rozmienia na drobne. Takich farmazoniarzy którzy by chcieli od ciebie ziemie za pół ceny to sie całe kolejki ustawiają.