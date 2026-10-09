Trochę przekornie powiem tak.

Po pierwsze wiem, że ubezpieczyciele to ch...e.

Po drugie, jak słyszę że rolnik, któremu spłonęła sieczkarnia w czasie żniw za 500 tys pójdzie z torbami, to mi się śmiać chce.

Już tłumaczę.

Nowa sieczkarnia kosztuje 1300 tys wzwyż, a taka za 500 tys to, analogicznie, jak samochód dostawczy 15 letni, który ciągle ostro jeździł. Może i by dał radę kolejne żniwa, ale to jajko niespodzianka. Przezorny MUSI mieć to na uwadze.

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