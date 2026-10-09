Z niezrozumiałego powodu mężczyźni z zaburzeniem postrzegania własnej płci, wyobrażają sobie że po operacji będą kobietami. Może nie najpiękniejszymi, ale takimi choćby przeciętnymi. Niestety, w większości przypadków taki pooperacyjny i pohormonalny twór to nie będzie szara myszka, tylko odrażający zbok lub pedzio. Przepraszam ale to musiało zostać powiedziane. To w 90% przypadków nie będzie 5/10 Moniczka czy inna Anetka, którą po butelce wina można wyruchać i nawet będzie to mile spędzona noc. Pokaż całość