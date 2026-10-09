Transseksualizm: historia osoby, która żałuje swojej tranzycji
Jak wygląda proces zmiany płci w Polsce i jakie warunki trzeba spełnić aby dziecko mogło zmienić płeć? Co ontakiej decyzji i jej konsekwencjach muślojuż dorosła osoba?GeraltRedhammer
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Komentarze (39)
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podczas gdy LGB (bez T) mogłoby spokojnie przewalczyć sporo postulatów dla siebie a na zachodzie w zasadzie nie budzą żadnych emocji
To raczej cechą rozwojowa u młodzieży aby wypróbować jak najwięcej. Problem jest wtedy gdy to próbowanie ma nieodwracalne skutki.
@Qullion: A jakoś człowiek nie potrafi.
o_0 Ale wiesz, że tylko bardziej prymitywne i jest to fizyczna zmiana
Zakopują chyba tylko ci co sobie obcięli i nie chcą żeby inni zostali ostrzeżeni....
Tak samo robią ćpuny i inna patologia co wdepnęła w gó... kupę i chcą pociągnąć za sobą na dno jak najwięcej ofiar, zamiast przyznać się do autodecepcji....
po zapoznanniu się z przypadkiem jednostkowym nie będę się śmiał.
ale i tak uważam, że każdy codziennie dokonuje wyborów dotyczących swojego życia. i jeśli niektóre z nich są nieodwracalne, to jest jego decyzja