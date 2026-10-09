tyle o waszej umowie okazjonalnej xd

Czy ta osoba może później odmówić? Marcin Kotowski precyzuje, że ustawa nie reguluje odwołania takiej zgody. - Faktycznie jednak nikt nie zmusi właściciela innego mieszkania do

wpuszczenia kogokolwiek. To oświadczenie nie jest tytułem egzekucyjnym przeciwko niemu, a komornik nie może wejść do jego lokalu i „zakwaterować” tam najemcy. Ustawa przewiduje zresztą sytuację, w której lokal wskazany przez najemcę przestaje być dostępny, na przykład zostanie sprzedany. Wtedy Pokaż całość