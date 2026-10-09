Nieuczciwy najemca od czterech lat uprzykrza życie panu Andrzejowi. A prawo jest
Miał być spokojny najem i dochód pasywny, a jest spory problem. Od prawie czterech lat olsztyńskie mieszkanie pana Andrzeja Brunelli zajmuje nieuczciwy najemca. Polskie prawo zamiast chronić pana Andrzeja, nie pozwala mu na pozbycie się lokatora z mieszkania, mimo że ten od dłuższego czasu nie płaciolsztyn_com_pl
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
Czy ta osoba może później odmówić? Marcin Kotowski precyzuje, że ustawa nie reguluje odwołania takiej zgody. - Faktycznie jednak nikt nie zmusi właściciela innego mieszkania do
wpuszczenia kogokolwiek. To oświadczenie nie jest tytułem egzekucyjnym przeciwko niemu, a komornik nie może wejść do jego lokalu i „zakwaterować” tam najemcy. Ustawa przewiduje zresztą sytuację, w której lokal wskazany przez najemcę przestaje być dostępny, na przykład zostanie sprzedany. Wtedy
Większość takich śmieci ludzkich okupuje mieszkanie bez żadnej umowy, co rzecz jasna nie przeszkadza naszemu państwu mieć to w dupie - bo to teraz problem kowalskiego a nie miasta co zrobić z bezdomnym.
Zastanawiam sie czy furtka w postaci NIEwynajęcia 1 pokoju w mieszkaniu zadziała. Bo
xD
Komentarz usunięty przez autora
Ale za to są przeciw dzikim lokatorom, to ludzi przekona xD
@Placi: islamizacja- to taki niepodważalny rak, że dalej nie ma o czym dyskutować