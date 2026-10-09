W naszym "państwie prawa" nie liczy się czyn, tylko kto go uczynił i względem kogo.

Jeśli ktoś jest członkiem "elyty" to bezkarnie może ludzi zabijać i nic mu sie nie stanie - a jeśli nie jesteś członkiem "elyty" to może trafić na 25 lat do więzienia mimo tego że jest niewinny.

Tylko pamiętajcie - w razie W macie walczyć w okopach i oddac życie w obronie tegoź państwa i ewakuujacych się"elyt"!