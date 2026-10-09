Dentystka od 5 lat unika więzienia i nadal może leczyć.
Skazana prawomocnie na 5 lat więzienia za wypadek, w którym zginęły trzy osoby. Kary nie odbywa. A mimo to ma prawo wykonywania zawodu dentysty. Jak to możliwe, że sądy i izba lekarska nie przekazały sobie żadnych informacji? Kto zawiódł i co się teraz stanie? W materiale Teraz WP Michał Janczura.mkorsov
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Komentarze (10)
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Jeśli ktoś jest członkiem "elyty" to bezkarnie może ludzi zabijać i nic mu sie nie stanie - a jeśli nie jesteś członkiem "elyty" to może trafić na 25 lat do więzienia mimo tego że jest niewinny.
Tylko pamiętajcie - w razie W macie walczyć w okopach i oddac życie w obronie tegoź państwa i ewakuujacych się"elyt"!
@Cyb_pl: Klasyczny system kastowy lub stanowy.
Prawnitutki, przynajmniej niektóre, uważają się za lepszą kastę, więc mogą odtwarzać takie wyobrażenie w swojej pracy.
Zawsze kiedy wychodzą jakieś patologie prawnitutki atakują z zasadami i przepisami działającymi teoretycznie. Na tym budują manipulacje. Całkowicie pomijając, że właśnie na różnicy teorii i praktyki, doktryny i realiów, de iure i de facto zbudowany jest rozdźwięk, problem i afera.
W międzyczasie Majtczak czy nasza dentystka bananowa zabili ludzi i jednej uszło na sucho a drugiemu prawie gdyby nie kamerka z naprzeciwka i nagonka publiczna a powinno być odwrotnie i jak wariowali to tylko oni sami powinni się w konserwy zamienić.
Ja sobie nie wyobrażam jak to
Będą jak lwy, rękami takich osób jak braun, bosak, mentzen czy kaczyński, tępić wszelakie przejawy laicyzacji Polaków, próby wycofania religii ze szkół itp.
A tępi Polacy jeszcze będą twierdzić, że ta religia to patriotyzm i