Ponad 600 drzew do wycinki! Wody Polskie przekonują, że chodzi o bezpieczeństwo
Setki drzew, w tym wiekowe dęby znalazły się na liście okazów przeznaczonych do usunięcia w związku z modernizacją wałów przeciwpowodziowych nad Bystrzycą we Wrocławiu. Wody Polskie uzasadniają inwestycję względami bezpieczeństwa i zapowiadają nasadzenie około tysiąca nowych drzew.Darekson
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Komentarze (21)
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Bezpieczeństwo finansowe prezesa wód polskich. Bo przecież nie nasze.
https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/259038