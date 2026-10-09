Wody polskie to największy szkodnik, instytucja powołana tylko po to, by było gdzie wsadzić kolesi na stołki.. Cały układ magdalenkowy niszczy nam kraj, a my daliśmy się podzielić na: Polskę A i B, na zwolenników lewej i prawej, na tych pro rosyjskich i pro niemieckich. Takim zachowaniem doprowadzimy do następnych rozbiorów...