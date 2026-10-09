270 km/h na liczniku i tragiczny wypadek. Jest nagranie z BMW
Kolejny drogowy morderca w akcji. Jechał BWM 270km/h a jego pasażer nagrywał całą akcję. W pewnym momencie tego szybkiego, ale bezpiecznego przejazdu, wjechał w Toyotę. Jedna osoba zginęła na miejscu, druga walczy o życie. Kiedy w końcu pojawi się pojęcie zab-jstwa drogowego?Bookovsky
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Komentarze (18)
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Zawsze smieszy xD
A w rzeczywistości to zwykłe małpy.
Aresztowali też
@zdzichpolspzoo: I właśnie sam sobie odpowiedziałeś, dlaczego jest taka potrzeba.