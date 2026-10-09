Rząd chce odciąć Polaków od Facebooka i X. Może je zablokować
Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski straszy platformy społecznościowe. Mówi, że "jest ten przycisk", którym mogą zablokować dostęp między innymi do Facebooka lub Xzdzislaw63
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Komentarze (94)
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Gdzie wady?
@nirvikalpasamadhi: I wykop żeby było śmieszniej. Tylko co na to powie Pan Ambasador USA?
Zakaz promocji na p--o? gdzie wady?
Zakaz X i Facebooka? gdzie wady?
Polacy nie zasługują na wolny kraj.
Zatamować te dwa rynsztoki.