To to nic. Wiecie co robią na podlasiu? W kukurydzy wieszają w kukurydzy butelki. Jednemu rolnikowi po zmieleniu butelki lub butelek przez sieczkarnie podczas zbioru kukurydzy padło 80 krów którym zmielone szkło uszkodziło jelita.

Takich ludzi jak tych z tymi metalowymi przedmiotami powinni odrazu rozstrzeliwać.