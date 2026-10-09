Ktoś zastawił pułapki w kukurydzy. Rolnik: Chcą nam zniszczyć sieczkarnię
Ktoś zastawił pułapki w kukurydzy na Podkarpaciu. Rolnik boi się o sieczkarnię i ogromne koszty naprawy. Pokazał nam, co znalazł na swoim polu.bartlomiej-babuska
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
@mlotek_to_uniwersalna_odpowiedz: zatargi Kargula z Pawlakiem?
I dla zakopujących cymbałów - a niby kto te śruby i rurki wiesza? Miastowi? No bez k---a jaj, 99,99% nawet nie wie na jakiej zasadzie ta maszyna pracuje i gdzie sa jej słabe punkty w postaci śruby w kolbie.
Jak złapią tego co to zrobił, to dadzą mu karę... 500 zł?
Takich ludzi jak tych z tymi metalowymi przedmiotami powinni odrazu rozstrzeliwać.
Pytanie - po c--j?
Oj tam, oj tam. To jest Polska. Tutaj nikt, kto celowo popełnia przestępstwa nie ponosi odpowiedzialności. Co innego gdy ktoś coś przez przypadek, nieumyślnie zrobi. Wtedy wobec słabego państwo pokazuje swoją siłę.