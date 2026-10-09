Sprawa przejęcia majątku uczelni: fałszywe dok. i wyłudzenie 30 mln zł.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie zatrzymali 10 osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Ich łupem miały paść nieruchomości warte około 29 mln zł oraz pieniądze. Grozi im do 25 lat pozbawieniaFXMAG
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Komentarze (7)
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Po przesłuchaniu prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie o tymczasowe aresztowanie sześciu podejrzanych, w tym Tomasza S. i Macieja R. Sąd aresztował trzech z nich. Nie ma wśród nich Macieja R., ale jest Wojciech P.
afera Collegium Humanum, niczego nie nauczyła?
problemem jest masowość studiów, brak wymagań w szkołach średnich. Efektem tego jest masa, która nigdy nie powinna przekroczyć murów uczelni, a większość z nich powinna edukację skończyć na