Pies pogryzł dziecko. Na pomoc ruszyli strażnicy graniczni
Pies pogryzł dziecko. Na pomoc ruszyli strażnicy graniczni, Aktualności, Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Krynkach.spsp01
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Pies pogryzł dziecko. Na pomoc ruszyli strażnicy graniczni, Aktualności, Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Krynkach.spsp01
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (11)
najlepsze
30 tys. ataków psów na ludzi rocznie - nie ma problemu.
to polecam.
Man Bites Dog. 1992. raczej nie dla dzieci.