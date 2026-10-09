Komisja Europejska chce objąć spalarnie miejskie systemem opłat za emisję CO2
Rachunki za ogrzewanie mogą wzrosnąć o ponad 50 proc., a koszty przyjmowania odpadów do spalarni nawet o 60 proc. Zgodnie z propozycją KE miejskie spalarnie odpadów komunalnych miałyby zacząć płacić za uprawnienia do emisji CO2. Od 2031 r. opłaty dotyczyłyby 25 proc. emisji CO2, natomiast od 2034 r.cepheus
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Komentarze (16)
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„Dopóki nie staną się świadomi, dopóty nigdy się nie zbuntują. Ale żeby stać się świadomymi, muszą się zbuntować.”
¯\(ツ)/¯
Reszta świata rozwija się i nagle mają problem. Czekam kiedy pojawi się narracja, że idziemy do wojska bo chiny i indie nam zagrażają.
Teatr dla gojów kolego ¯\(ツ)/¯
Mamy mieć jedyną, słuszną i koszerną infrastrukturę energetyczną bo inaczej zamordujemy planetę. Dziwnym zbiegiem okoliczności zapłacą obywatele, a zarobią decydenci.
Czego nie rozumiesz?
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)