Google, Facebook i inni. UOKiK wziął na celownik big techy.
Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Adobe, HBO, Netflix, Temu czy Zalando - ci giganci byli lub są na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny jest gotowy do ostrej batalii w ochronie polskiego rynku z nawiększymi.Marcepanowy_Detektyw
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Komentarze (47)
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Duże firmy to legalni mafiozi.
Tez obstawiam w razie rosyjskiej inwazji, ze D. Trump zrealizuje art. 5 w formie "wyrazam glebokie ubolewanie" i nie zaryzykuje III WŚ za Polskę...
Ale wydaje mi się, że prawej stronie politycznej - szczególnie PiS i Konfederacji - zdaje się, że jesteśmy kluczowym partnerem, za którego wujek sam wyśle i milion żołnierzy - jeżeli będzie taka potrzeba...
I
Chyba by sie skończyło od razu wrzucanie gównianych rzeczy.
A temu się wydaje, że kto on jest
ale to nawet zabawne
@outdust:
ale pajacyki nie mają jaj
mają sznureczki do pociągania
od