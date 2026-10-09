Ja sie tam nie znam ale czy nie można wprowadzic ustawy, ze za kqzda reklamę, która jest kłamstwem bądź za każdą reklamę w mediach społecznościowych dana platforma w Polsce ma zapłacić, nie wiem. Milion złotych od emisji reklamy?

Chyba by sie skończyło od razu wrzucanie gównianych rzeczy.