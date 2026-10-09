Ale jak te ledwo odrośnięte od ziemi gagatki mają brać życie na poważnie, jak od najmłodszych lat nawet rodzicie przyzwyczajają ich do braku konsekwencji. Ostatnio byłem świadkiem jak 6-latek zliściował swojego ojca, bo ten w jego mniemaniu za późno go odebrał z zerówki, i wiecie co? nic. Ojciec go przeprosił... abstrahując od absurdu sytuacji dodam, ze była 14:00