Seria zatrzymań nastolatków. Autorzy takich nagrań muszą liczyć się z konsekwenc
Seria policyjnych zatrzymań nastolatków w Warszawie i okolicach. Rano warszawska komenda przekazała informacje o zatrzymstarnak
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Seria policyjnych zatrzymań nastolatków w Warszawie i okolicach. Rano warszawska komenda przekazała informacje o zatrzymstarnak
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Komentarze (127)
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@Khorne_: gdzie wady? I tak. Karanie za trolowanie jest jak najbardziej na miejscu. O tym przekonał się swego czasu jeden śmieszek od rurki.
więcej isamu i jego "JP armii"
@eSUBA94: chłopie, ci co oglądali isamu i byli w JP armii to już do trzeciego krzyżyka dobijają
@eSUBA94: W peaku freak fightów to Polska mimo wszystko była oazą spokoju, a dzisiaj to niszowy produkt więc skończ p-------ć
@eSUBA94: Chłopie k---a ludzie wychowani na JP Armii mają dzisiaj po 30+ lat, jakimś podróżnikiem w czasie jesteś? xD
Tak się skończyło promowanie i zgapianie z usa muzyki małpoludów
ale kto wychował to bydło?
pewnie ci co parkują na wejściu do biedronki , chodnikach i 2 miejscach naraz bo ich zasady nie dotyczą, sa ponad motłochem