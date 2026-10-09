Nie będzie zakazu AIRBNB w spółdzielniach
Patodeweloperzy i inwestorzy mogą spać spokojnie, głosami KO, PSL i konfederacji zakazu najmu któtkoterminowego nie będzieLama1
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Patodeweloperzy i inwestorzy mogą spać spokojnie, głosami KO, PSL i konfederacji zakazu najmu któtkoterminowego nie będzieLama1
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Komentarze (22)
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Popatrzcie sobie jakie są wymagania dla hoteli (choćby 3*), a jak w budynku gdzie po prostu ludzie mieszkają.
Na początek izolacja akustyczna, ewakuacja i kwestie bezpieczeństwa.
W starszych budynkach nie wiadomo co poprawiać - hałas idzie po pionach, po korytarzach, po ścianach. Wymiana drzwi (wejściowe i łazienka) nie wiele pomaga, jeśli lokal jest nad tobą i ma