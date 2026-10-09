Po prostu budynki mieszkalne nie są przystosowane do funkcji hotelowych! Tylko tyle i aż tyle.



Popatrzcie sobie jakie są wymagania dla hoteli (choćby 3*), a jak w budynku gdzie po prostu ludzie mieszkają.

Na początek izolacja akustyczna, ewakuacja i kwestie bezpieczeństwa.

W starszych budynkach nie wiadomo co poprawiać - hałas idzie po pionach, po korytarzach, po ścianach. Wymiana drzwi (wejściowe i łazienka) nie wiele pomaga, jeśli lokal jest nad tobą i ma Pokaż całość