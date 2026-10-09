FxSpam jak zawsze manipuluje nie jest tak, że UE zablokowała 116 mln zł dla MAN przez brak dokładnego adresu fabryki, jak sugeruje nagłówek. Komisja zakwestionowała przede wszystkim to że polski rząd nie udowodnił iż pomoc była konieczna, nie przedstawił wiarygodnych dowodów na alternatywną lokalizację inwestycji i nie wykazał, że wysokość wsparcia była uzasadniona



Skąd biorą się takie g---o portale, myślałem że ludzie już zmądrzeli i popłuczyn w stylu spidersweb i pochodnych nie Pokaż całość