Unia blokuje 116 mln na rozwój fabryki MAN. Wszystko przez błąd polskiego Rządu
Pieniądze miały pomóc w rozwoju fabryki MAN w Niepołomicach. Tak się jednak nie stanie. Wszystko przez błąd polskiego rządu, który nie wskazał w dokumentach dokładniej lokalizacji zakładu, do którego wsparcie ma trafić. Przez to Komisja Europejska zablokowała pomoc finansową wynoszącą 116 mln zł. DzFXMAG
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Komentarze (70)
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Głosujecie dalej na TUSKA, GJ
chora obsesja na punkcie niemiec - szkoda że ci konfopisowcy młodzi sami k---a w tych niemczech do roboty jeżdżą i jeżdżą niemieckimi autami
Skąd biorą się takie g---o portale, myślałem że ludzie już zmądrzeli i popłuczyn w stylu spidersweb i pochodnych nie